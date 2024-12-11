شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة: المغرب ستكون شريكا فاعلا في تنظيم واحدة من أفضل البطولات في التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المجلس الأعلى للفيفا، وعضو المكتب التنفيذي للكاف، بخالص التهاني للشعب المغربي الشقيق، وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمناسبة فوز الأشقاء بالمملكة المغربية بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم ٢٠٣٠ ضمن الملف المشترك بين المغرب وأسبانيا والبرتغال.

وأكد أبوريدة على ثقته الكبيرة في أن المملكة المغربية سوف تكون شريكا فاعلا ومهما في إعجاب العالم بتنظيم واحدة من أهم وأفضل البطولات في التاريخ، وأنها على أتم الاستعداد والجاهزية لإظهار قدرات المملكة في تنظيم هذا الحدث بالشكل الذي نطمح فيه جميعا.