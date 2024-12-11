شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة: المغرب ستكون شريكا فاعلا في تنظيم واحدة من أفضل البطولات في التاريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المجلس الأعلى للفيفا، وعضو المكتب التنفيذي للكاف، بخالص التهاني للشعب المغربي الشقيق، وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمناسبة فوز الأشقاء بالمملكة المغربية بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم ٢٠٣٠ ضمن الملف المشترك بين المغرب وأسبانيا والبرتغال.
وأكد أبوريدة على ثقته الكبيرة في أن المملكة المغربية سوف تكون شريكا فاعلا ومهما في إعجاب العالم بتنظيم واحدة من أهم وأفضل البطولات في التاريخ، وأنها على أتم الاستعداد والجاهزية لإظهار قدرات المملكة في تنظيم هذا الحدث بالشكل الذي نطمح فيه جميعا.
أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فوز المملكة العربية السعودية بحق تنظيم بطولة كأس العالم 2034.
وجاء اعلان استضافة السعودية لهذه النسخة من كأس العالم، في إجتماع إستثنائي لكونجرس فيفا برئاسة جياني إنفانتينو وجميع أعضائه تم عقده عن بعد مساء اليوم الأربعاء.وإستعرض جياني إنفانيتنو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ملف المملكة العربية السعودية لإستضافة مونديال 2034 أمام أعضائه قبل الإعلان الرسمي عن إستضافتها لكأس العالم.
وأثنى إنفانتينو رئيس "فيفا"، على ملف السعودية لإستضافة هذه النسخة من المونديال، قائًلا: "كأس العالم 2034 نسخة فريدة وسيكون رائعًا بلا شك وأنا سعيد لهذا الإجماع الكامل من كل الاتحادات".
وسلمت السعودية ملف الترشح رسميًّا في العاصمة الفرنسية باريس، بتاريخ 27 يوليو الماضي، ولم يتقدم أي بلد آخر باستضافة البطولة، مما جعل السعودية المرشح الوحيد لإحتضان المونديال.
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