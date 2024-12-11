شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد منافسة بطل الأثقال محمود حسنى ببطولة العالم بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ غدا الخميس ، المشاركات المصرية بمنافسات بطولة العالم لرفع الأثقال بالبحرين، والتى يشارك فيها الفراعنة بواقع 4 لاعبين .

ويخوض محمود حسنى منافسة وزن 96 كجم فى الرابعة و النصف غدا الخميس بتوقيت القاهرة ، و سارة سمير الجمعة لمنافسات وزن 81 كجم.

فيما يخوض ياسر أسامة وزن 102 كجم الجمعة أيضا و تختتم رحمة أحمد منافسات وزن 87 كجم يوم 14 ديسمبر.

من ناحية أخري، كشف محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال، عن الإستقرارعلى التعاقد مع خبير فنى أجنبى للمنتخب، خلال المرحلة المقبلة من أجل وضع خطة لزيادة عدد ميداليات اللعبة فى اولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأشار عبد القصود إلى أنه سيتم وضع خطة للعلاج الطبيعى والتغذية من أجل إكتمال كل العناصرالتى تعمل على تطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة مع الحفاظ على العناصر الأساسية من المدربين فى جميع القطاعات.

وأسفرت انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال التى أقيمت مؤخرا عن فوز محمد عبد المقصود برئاسة الاتحاد لدورة انتخابية جديدة.