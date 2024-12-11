شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يهنئ السعودية بالفوز باستضافة مونديال 2034 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المجلس الأعلى للفيفا، وعضو المكتب التنفيذي للكاف، بخالص التهنئة للشعب السعودي الشقيق، وسمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، وزير الشباب والرياضة السعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بمناسبة فوز الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بحقوق تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.
كما تقدم المهندس أبوريدة بالتهنئة للسيد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بهذه المناسبة، مؤكدا أنه على ثقة كبيرة بأن المملكة العربية السعودية ستبهر العالم بتنظيم واحدة من أهم وأفضل البطولات في التاريخ، وأنها سوف تكون على أتم الاستعداد ليخرج الحدث بأقوى شكل نتمناه جميعا.
أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فوز المملكة العربية السعودية بحق تنظيم بطولة كأس العالم 2034.
وجاء اعلان استضافة السعودية لهذه النسخة من كأس العالم، في إجتماع إستثنائي لكونجرس فيفا برئاسة جياني إنفانتينو وجميع أعضائه تم عقده عن بعد مساء اليوم الأربعاء.وإستعرض جياني إنفانيتنو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ملف المملكة العربية السعودية لإستضافة مونديال 2034 أمام أعضائه قبل الإعلان الرسمي عن إستضافتها لكأس العالم.
وأثنى إنفانتينو رئيس "فيفا"، على ملف السعودية لإستضافة هذه النسخة من المونديال، قائًلا: "كأس العالم 2034 نسخة فريدة وسيكون رائعًا بلا شك وأنا سعيد لهذا الإجماع الكامل من كل الاتحادات".
وسلمت السعودية ملف الترشح رسميًّا في العاصمة الفرنسية باريس، بتاريخ 27 يوليو الماضي، ولم يتقدم أي بلد آخر باستضافة البطولة، مما جعل السعودية المرشح الوحيد لإحتضان المونديال.
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