شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلي الاول في قطر قبل مواجهة كأس التحدي والان مع تفاصيل الخبر

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في قطر؛ استعدادًا لخوض مباراة كأس التحدي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

عقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين قبل البدء في تنفيذ فقرات المران، ثم أجرى اللاعبون عمليات الإحماء التي أعقبها تنفيذ الجوانب الفنية في تقسيمة الكرة.

وأدى محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويلتقي الأهلي على كأس التحدي يوم 14 ديسمبر الجاري مع الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم على استاد 974 في ديربي الأمريكيتين.