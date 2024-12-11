شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى القادمة.. معلومات عن بوتافوجو المنافس المحتمل بإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، في السابعة مساء اليوم الأربعاء في ديربي الأمريكتين، على أن يتأهل الفائز لمواجهة النادي الأهلي.

ويواجه الأهلي الفائز من ديربي الأمريكتين فى الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى نهائي إنتركونتيننتال لمواجهة ريال مدريد الإسباني.

ويواصل النادي الأهلي استعدادته لمواجهة نصف نهائي كأس العالم للقارات "إنتركونتيننتال"، والمقرر لها يوم 14 ديسمبر الجاري في قطر.

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "أفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده فى المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى إنتركونتيننتال

يستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض المباراة الأهم هذا الموسم في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، والمقرر لها السبت القادم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

بوتافوجو.. سحرة كرة القدم

نشأ نادي بوتافوجو في البرازيل في أواخر القرن التاسع عشر كنادٍ للتجديف، قبل أن يتحول إلى قوة عظمى في عالم كرة القدم.

وقد حقق النادي نجاحات باهرة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، حيث كان أحد الركائز الأساسية للمنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم مرتين متتاليتين.

أسماء لامعة مثل غارينشا وبيليه ارتبطت بتاريخ النادي، مما جعله أيقونة لكرة القدم البرازيلية.

ظهر نادي بوتافوجو ريجاتاس للمرة الأولى في أواخر القرن التاسع عشر، وكان مخصصًا للتجديف.

ثم تأسس نادي بوتافوجو لكرة القدم عام 1904، وكان يُسمى في الأصل نادي إلكترو، وتنافس الناديان ضد بعضهما البعض في رياضات مختلفة، لمدة 38 عامًا قبل الاندماج في عام 1942.

وبحلول ذلك الوقت، كان فريق بوتافوغو لكرة القدم قد حقق نجاحًا ملحوظًا بالفعل، بما في ذلك التتويج بأربعة ألقاب متتالية من بطولة ولاية ريو دي جانيرو، منذ عام 1932 إلى 1935.

لم يتمتع النادي بعصره الذهبي إلا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، تزامنًا مع العصر الذهبي لكرة القدم البرازيلية.

تبعت هذه الذروة فترة من الانحدار، حيث ظل النادي دون ألقاب لمدة 20 عامًا، حتى انتهى الجفاف في عام 1989 بالتتويج بلقب ولاية ريو.

وفي وقت لاحق، في عام 1995، ومع تألق المهاجم المميز توليو صاحب القميص رقم 7 الشهير، حقق الفريق لقبه الوطني الثاني.

وواجه النادي صعوبات أخرى في العقود التالية وهبط مرتين إلى دوري الدرجة الثانية، ولكن الآن، عاد للصعود مرة أخرى وأصبح منافسًا قويًا على قمة الجدول.

يحظى القميص رقم 7 في بوتافوجو بهيبة، ربما لا تضاهى سوى بقميص بيليه رقم 10 الذي ارتداه في سانتوس.