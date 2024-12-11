شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتقدم على الاسماعيلى 2-1 في الشوط الأول بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق حرس الحدود على نظيره الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة بينهم حاليا على ستاد برج العرب ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وأحرز الأهداف مروان حمدى لفريق الاسماعيلى في الدقيقة 10 بينما سجل أهداف فريق حرس الحدود كل من عبد الرحمن جودة في الدقيقة 20 وإبراهيم عبد الحكم في الدقيقة 34.

وكانت تأخر إنطلاق المباراة 15 دقيقة بسبب عدم تواجد سيارة أسعاف وعقب حضورها وظهورها داخل أرض الملعب قام الحكم ببداية اللقاء.

وخاض فريق الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى:أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، محمد عمار، محمد بيومي

خط الوسط: محمد خطاري، علي الملواني، هشام محمد، إيريك تراوري، مروان حمدي

خط الهجوم: خالد النبريصي.

بينما جاء تشكيل فريق حرس الحدود بقيادة محمد يوسف يضم كل من :

حراسة المرمى: محمد سيحا

الدفاع: حازم العسكري - محمود الدغميمي - إبراهيم عبدالحكيم - فوزي الحناوي

الوسط: كواسي إيسو - عبد الرحمن جودة - إيزي إيميكا - محمد مجلي

الهجوم: تريسور - محمود ممدوح