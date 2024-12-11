شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة فى بطولة إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النادي الأهلي استعدادته لمواجهة نصف نهائي كأس العالم للقارات "إنتركونتيننتال"، والمقرر لها يوم 14 ديسمبر الجاري في قطر.

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "أفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده فى المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى إنتركونتيننتال

يستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض المباراة الأهم هذا الموسم في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، والمقرر لها السبت القادم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس الأربعاء المقبل في ديربي الأمريكتين، على أن يتأهل الفائز لمواجهة النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى إنتركونتيننتال

الأهلي سيواجه الفائز من ديربي الأمريكتين فى الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى نهائي إنتركونتيننتال لمواجهة ريال مدريد الإسباني.