شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الجونة وسموحة بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى الجونة وسموحة ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والتي تقام على ستاد خالد بشارة.

وشهدت أحداث الشوط الاول سجال بين لاعبو الفريقين وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف.

وخاض فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى.. محمد علاء

خط الدفاع.. أحمد مجدي كهربا - أحمد العش – أحمد حسام – أليو جاتا

خط الوسط.. عبدالجواد تعلب – رضا صلاح – محود حسونة – فافور حكيم

خط الهجوم.. علي الزاهدي - أوجو صامويل.

كما أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من:

حراسة المرمى.. الهاني سليمان

خط الدفاع.. شريف رضا – محمد مصطفى ميدو – محمد رجب – عبدالرحمن عامر

خط الوسط.. محمد متولي كناريا – دوكو دودو – أحمد خالد

خط الهجوم.. مصطفى البدري – عبدالكبير الوادي – محمد سالم.

يدير المباراة محمود الدسوقي ويساعده محمد فاروق وأحمد عادل عبدالفتاح ومعهم مبروك نبيل حكمًا رابعًا ومصطفى مدحت حكم فيديو وعمرو عايد مساعد حكم فيديو.