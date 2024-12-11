شكرا لقرائتكم خبر عن لارين محمد تحصد الميدالية الذهبية في بطوله كأس مصر للجمباز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت لارين محمد يوسف علي الميدالية الذهبية في منافسات بطوله كأس مصر للجمباز الفني للناشئات تحت 7 سنوات المقامة في نادي مدينة نصر بالقاهرة.

خطفت لارين محمد الانظار خلال منافسات البطولة بعد تقديمها مستوى رائع في الأداء والرشاقة مما جعلت المدربين يتوقعون لها مستقبل كبير في عالم الجمباز خلال السنوات القادمة .

وحصلت اللاعبة الواعدة على المركز الأول والميدالية الذهبية، في بطولة كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات بعد منافسة قوية مع عدد كبير من اللاعبات ممثلى الاندية والهيئات المختلفة ، وقالت لارين أنها تحلم بتمثيل منتخب مصر فى البطولات العالمية الكبرى .



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وأشاد المنظمون والمسئولون في البطولة بأداء اللاعبة لارين محمد يوسف ، حيث استطاعت اللاعبة أن تؤدي بمهارة كبيرة جميع المهارات الأساسية في البطولة، من مهارة المرونة إلى مهارة التوازن إلى مهارة الجرى والباليه، وحصلت على المستوى الأول في جميع المهارات.



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