شكرا لقرائتكم خبر عن تأخير إنطلاق مواجهة الاسماعيلى وحرس الحدود بكأس الرابطة بسبب سيارة الإسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخر إنطلاق مباراة الاسماعيلى وحرس الحدود لمدة 15 دقيقة في الجولة الأولى من عمر مسابقة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة وذلك بسبب عدم وجود سياراة أسعاف داخل أرض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وخاض فريق الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى:أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، محمد عمار، محمد بيومي

خط الوسط: محمد خطاري، علي الملواني، هشام محمد، إيريك تراوري، مروان حمدي

خط الهجوم: خالد النبريصي.

بينما جاء تشكيل فريق حرس الحدود بقيادة محمد يوسف يضم كل من :

حراسة المرمى: محمد سيحا

الدفاع: حازم العسكري - محمود الدغميمي - إبراهيم عبدالحكيم - فوزي الحناوي

الوسط: كواسي إيسو - عبد الرحمن جودة - إيزي إيميكا - محمد مجلي

الهجوم: تريسور - محمود ممدوح