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كواليس أول مران للزمالك في غياب جوميز وبقيادة أحمد مجدى..صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 05:24 م

قاد أحمد مجدى مدرب الزمالك مران الفريق اليوم الأربعاء على ملعب النادي وفى غياب البرتغالى جوزيه جوميز والذى حضر لتوديع اللاعبين فقط قبل محطته الجديدة في الفتح السعودي.

وخاض لاعبو  الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية في بداية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد حصول الفريق على راحة من التدريبات بالأمس عقب عودة بعثة الزمالك من نيجيريا عقب خوض مباراة إنيمبا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتظم محمد صبحي حارس الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الحارس يعاني من آلام في الظهر، تعرض لها قبل مباراة إنيمبا النيجيري الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية، وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية استعداداً للفترة المقبلة.

وشارك محمد صبحي في تدريبات الحراس رفقة زميليه محمد عواد ومحمود الشناوي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مهاب ياسر
مهاب ياسر

 

أحمد مجدى وعبد الواحد السيد
أحمد مجدى وعبد الواحد السيد

 

الجزيري
الجزيري

 

المثلوثى
المثلوثى

 

شيفو
شيفو

 

شيكابالا وعبد الشافى
شيكابالا وعبد الشافى

 

شيكابالا
شيكابالا

 

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

 

عمر جابر
عمر جابر

 

محمد السيد
محمد السيد

 

محمد صبحى
محمد صبحى

 

مران الزمالك
مران الزمالك

 

مصطفى شلبى
مصطفى شلبى

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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