شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الحكام الدولية.. سر استبعاد محمد عادل واعتزال نور الدين وظهور القلاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت القائمة الدولية للحكام المصريين المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2025، تغيرات جديدة مقارنة بالعام الماضى، والتي أعلنها اتحاد الكرة المصرى.

وضمت القائمة الجديدة: حكام الساحة أمين عمر، محمد معروف، محمود ناجي، محمود البنا، محمود بسيوني، حمادة القلاوى وأحمد الغندور، والمحكمتين شاهندا المغربي ونورا سمير، أما على صعيد الحكام المساعدين، فقد ضمت القائمة محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سمير جمال، سامي هلهل ومحمد مجدي سليمان، والمحكمات يارا عاطف، جمالات أحمد، مي حسن وآمال حسن حسين.



وشهدت قائمة حكام تقنية الفيديو "VAR" انضمام أسماء جديدة مثل محمود عاشور، طارق مجدي، عمرو الشناوي، حسام عزب، وائل فرحان، محمود أبو الرجال وعبد العزيز السيد.

أما بالنسبة لحكام كرة الصالات، فقد ضمت القائمة أحمد حمدي، أحمد جمال، مبروك نبيل وطارق عبد السلام، وحكام الكرة الشاطئية إبراهيم محجوب، خالد السيد، هاني خيري ومحمد عزازي.

تغييرات قائمة الحكام الدولية



وشهدت القائمة الجديدة استبعاد كل من الحكم الدولي محمد عادل بسبب تجاوزه الحد الأقصى للسن المسموح به في القوائم الدولية، والحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين بعد اعتزله التحكيم بشكل نهائي.

الوجوه الجديدة في قائمة الحكام

وانضم حمادة القلاوى لقائمة الحكام بعد استبعاده في الموسم الماضى، بالإضافة إلى محمود بسيونى بعد خروج محمد عادل وإبراهيم نور الدين من حكام الساحة، محمد مجدي سليمان كحكم مساعد بدلا من هاني عبد الفتاح الذى تواجد في قائمة الموسم الماضى.



تهدف هذه التغييرات في القائمة الدولية إلى تطوير مستوى التحكيم المصري والارتقاء به إلى المستويات العالمية، حيث يتم اختيار الحكام بناءً على أدائهم ومستواهم الفني والبدني.