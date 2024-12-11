شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبريصى وتراورى يقودان هجوم الإسماعيلى أمام حرس الحدود بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الخامسة مساء اليوم، في إطار الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عبدالكريم مصطفى، محمد نصر، محمد عمار، محمد بيومى

الوسط: محمد خطارى، على الملوانى، هشام محمد، إيريك تراورى، مروان حمدى

الهجوم: خالد النبريصى

البدلاء: كمال السيد، عماد حمدى، حاتم سكر، محمد عبد السميع، محمد حسن، عمر القط، نادر فرج، عبد الرحمن الدح، إبراهيم عبدالعال

ويتسلح الإسماعيلى بالتاريخ قبل مواجهة الحرس، حيث تعد مباراة كأس الرابطة الـ33 بين الفريقين، حيث سبق وتواجها فى 32 مباراة، نجح خلالها الإسماعيلى فى الفوز بـ11 مباراة، فى مقابل 8 انتصارات لحرس الحدود، وسجل لاعبو الدراويش 37 هدفا، واستقبلت شباكهم 30 هدفا، ويعد حسنى عبد ربه لاعب الإسماعيلى السابق هداف مباريات الفريقين برصيد 4 أهداف.