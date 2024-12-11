شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 11- 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11 - 12 - 2024 العديد من الأخبار الهامة على رأسها، إنهاء جوزيه جوميز علاقته مع الزمالك وتوديع اللاعبين في مران اليوم، وخوض الأهلي أول مران له في قطر قبل خوض نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال.

جوميز لـ الخليج 365: أشكر جمهور الزمالك ولا أحمل مشاعر سيئة تجاه أى شخص

وجه البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك الشكر لجماهير الفريق على الفترة التى قضاها مع الفريق خلال توليه القيادة الفنية.

الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة في مرانه بقطر

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم بحضور وسائل الإعلام في الربع الساعة الأولى وفقا لتعليمات اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات للأندية.

تسوية المستحقات وبديل جوميز.. تفاصيل الجلسة الطارئة فى الزمالك

يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة طارئة في الخامسة من مساء اليوم لمناقشة مصير تدريب الفريق بعد رحيل البرتغالى جوزيه جوميز خلال الساعات الماضية.

15 قرارا فى أول اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة اجتماعاً قبل ظهر اليوم بعد إعلان فوزه بثقة الجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت أمس

كولر يحاضر لاعبى الأهلى قبل انطلاق المران الأول بقطر

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الأول للفريق في قطر الذي يقام عصر اليوم.

رسميا..قبول استقالة لجنة الحكام برئاسة ياسر عبد الرءوف وتعيين أجنبي

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة اجتماعاً قبل ظهر اليوم بعد إعلان فوزه بثقة الجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت أمس : قبول استقالة لجنة الحكام و تشكيل لجنة لإدارة شئون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبي.

حمدي فتحي يزور بعثة الأهلي في قطر

حرص حمدي فتحي، لاعب الأهلي السابق والمحترف حاليا في فريق الوكرة القطري، على زيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مقر إقامتها بقطر.