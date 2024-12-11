شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز لليوم السابع: قررت إنهاء عقدى مع الزمالك والظروف غير مناسبة لحصد الألقاب والان مع تفاصيل الخبر

قال البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك إنه قرر إنهاء عقده مع الزمالك، مؤكداُ أن الظروف غير متوفرة لحصد الألقاب مع الفريق.

أضاف جوميز خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" قررت الآن إنهاء عقدي مع الزمالك لأنني أشعر أن الظروف اللازمة لمواصلة جلب الألقاب لجماهيرنا غير متوفرة".

واَضاف المدرب :" أتمنى أن يتحسن كل شيء في تنظيم هذا العملاق في عالم كرة القدم برحيلي وهذا ليس وداعًا، بل مجرد لقاء لاحقًا"

وجمع البرتغالى جوزيه جوميز متعلقاته من نادى الزمالك، وغادر مقر النادى بميت عقبة، بعد الجلسة التي عقدها مع اللاعبين في جلسة الوداع.

وكان جوميز حضر إلى مقر النادى صباح اليوم، وعقد جلسة مع اللاعبين شكرهم خلالها على الفترة التى قضاها معهم، متمني لهم التوفيق الفترة المقبلة مع المدرب الجديد.

ورفض جوميز كل محاولات إقناعه بالتراجع عن الرحيل، حيث غادر وجمع متعلقاته مغادرا القلعة البيضاء.