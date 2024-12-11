شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش وميكالى يدخلان دائرة المرشحين لخلافة جوميز فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

دخل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطنى، دائرة المرشحين بقوة لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خلفا للبرتغالى جوميز الذى رحل عن تدريب الأبيض.

وكشف مصدر في الزمالك في تصريحات خاصة لليوم السابع أن كيروش قدم نتائج جيدة مع الفراعنة وقت توليه المهمة، بالإضافة إلى معرفته بلاعبى الدورى المصرى.

وأضاف المصدر أنه جار المفاضلة بين كيروش وميكالى حيث تم طرح اسم المدربين، وحال فشل الاتفاق مع كيروش لتولى المهمة سيتم التفاوض مع ميكالى الذى نجح في قيادة المنتخب بدورة الالعاب الأولمبية بباريس ، في حالة رحيله عن منتخب مصر مواليد 2005 خلال الفترة المقبلة .

واختتم المصدر أن أبناء الزمالك من المدربين عدد منهم مرتبط بعقود مع أندية، وهو ما قد يصعب انهاء تعاقدهم مع أنديتهم لتولى فترة مؤقتة مع الفريق، خاصة وأن الاتجاه داخل المجلس لتولى مدرب أجنبى في أسرع وقت.

وجمع البرتغالى جوزيه جوميز متعلقاته من نادى الزمالك، وغادر مقر النادى بميت عقبة، بعد الجلسة التي عقدها مع اللاعبين في جلسة الوداع.

وكان جوميز حضر إلى مقر النادى صباح اليوم، وعقد جلسة مع اللاعبين شكرهم خلالها على الفترة التى قضاها معهم، متمني لهم التوفيق الفترة المقبلة مع المدرب الجديد.

ورفض جوميز كل محاولات إقناعه بالتراجع عن الرحيل، حيث غادر وجمع متعلقاته مغادرا القلعة البيضاء.

وشهدت جلسة جوميز مع اللاعبين وداعهم، بعد قرار الرحيل، بالإضافة إلى وداع أحمد مجدى لهم، بعد تمسك جوميز بالجهاز المعاون له في مهمته الجديدة.