شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أزمة رحيل جوميز عن تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت أزمة رحيل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك عن تدريب الفريق الأبيض، بعدما تسبب في إرباك الحسابات داخل القلعة البيضاء في ظل ارتباط الزمالك بخوض مباريات مهمة بدءا من مباراة المصري في الكونفدرالية يوم الأحد المقبل، وفضل المدرب البرتغالي الرحيل لتدريب الفتح السعودي، في الوقت الذي كان يرغب مسئولي القلعة البيضاء في رحيله عن ميت عقبة.

ووصل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك إلى مقر النادى لقيادة التدريب الأخير للفريق قبل الرحيل عن القيادة الفنية للأبيض.

، وفور وصول المدرب البرتغالى توجه إلى غرفته بالنادى، انتظارا لوصول باقى اللاعبين لعقد جلسة معهم على هامش المران، والمقرر أن يكون الأخير له مع الفريق الأبيض.

وأخطر جوميز مسئولو الزمالك بـ رغبته فى الرحيل لتلقيه عرضا من الفتح السعودى خلال الساعات الماضية، وأن التدريب اليوم هو الأخير لـ توديع اللاعبين وعقد جلسة أخيرة معهم.

وشهدت الساعات الماضية إعلان البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك، رحيله عن تدريب الفريق قبل مباراة الفريق أمام المصرى فى الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها الأحد المقبل.

كيف برر جوميز رغبته في الرحيل في جلسته مع إدارة الزمالك؟

علم الخليج 365 كواليس ما دار في الجلسة التي شهدت محاولات مكثفة من مسئولي الزمالك مع المدرب، حيث قال جوميز خلال الجلسة إنه لا يشعر بالراحة، وقرار رحيله ليس بسبب العروض فقط، بل لعدة أسباب أخرى، على رأسها طلباته التي سبق وطلبها من المجلس.

وأضاف جوميز أنه طلب التعاقد مع أوفى إيجاريا أكثر من مرة ولكن لم يتم إنهاء الأمر مع اللاعب بشكل فورى، في الوقت الذى يتم فيه ضم صفقات غير مقتنع ببعضها، وكذلك عدم سداد مستحقات اللاعبين ومستحقاته أيضا.

ومن بين أسباب رحيل جوميز التى أخطر بها مسئولو الأبيض أنه لا يعرف شكل الفريق الفترة المقبلة، من حيث من يبقى من اللاعبين ومن يرحل في ظل غموض موقف الإدارة من التجديد للاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم، وبالتالي لن تكون لديه خطة واضحة لخوض مباريات الكونفدرالية و الدورى أيضا.

وأنهى جوميز جلسته مع الإدارة بالتأكيد علي أنه لم يوقع على عقود تدريب الفتح حتى الآن لكنه قرر الرحيل.

وكيف كان رد فعل الزمالك للإبقاء على جوميز؟

وأجرى مسئولو نادى الزمالك، خلال الساعات الجارية، مفاوضات مكثفة مع البرتغالى جوزيه جوميز لمحاولة إقناعه بالعدول عن قرار الرحيل عن تدريب الفريق، الذى أعلنه أمس وأبلغ به مجلس الإدارة.

وحاول مسئولو الزمالك إقناع جوميز بتلبية مطالبه وعلى رأسها سداد مستحقاته ومستحقات اللاعبين فى أسرع وقت، بالإضافة إلى تجديد عقده فى الوقت الحالى، إلا أن الجلسة التى عقدت أمس مع المدرب لم تأتى بثمارها، على أن يتم عقد جلسة أخرى اليوم لإخطاره بتلبية طلباته التى سبق وقام بطلبها من الإدارة.

ما هو دور ميدو مع جوميز للبقاء في الزمالك؟

تواجد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومدربه السابق فى مقر النادى الآن بميت عقبة، بعد ساعات من قرار البرتغالى جوزيه جوميز بالرحيل عن الفريق وإخطار مجلس الإدارة بقراره قبل ساعات من مواجهة المصرى بالكونفدرالية.

وكشف مصدر بالزمالك لليوم السابع عن سبب تواجد ميدو في النادى، حيث تحدث ميدو مع البرتغالى جوزيه جوميز بعد قراره بالرحيل، ووجه له الشكر على الفترة التى قضاها مع الفريق وإسعاد الجماهير البيضاء، والبطولات التي حققها مع الفريق فترة قيادته للابيض.

وأضاف المصدر أن ميدو جاء إلى النادى بناء على رغبة مجلس الإدارة، الذى طلب من ميدو التحدث مع جوميز وبذل محاولة أخرى للتحدث مع جوميز ومحاولة إقناعه بالبقاء في ظل العلاقة الطيبة بين جوميز وميدو.

ماذ فعل لاعبو الزمالك يعقدون جلسة مع لإقناع جوميز بالعدول عن الرحيل؟

عقد لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة الآن مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق لمحاولة إقناعه بالبقاء مع الفريق وعدم الرحيل.

وتعهد لاعبو الزمالك لجوميز بالالتزام التام، وتنفيذ التعليمات التى يطلبها منهم في الملعب والمباريات، وتلافى أي أخطاء سبق الوقوع فيها في المباريات أو التدريبات حال التراجع عن قرار الرحيل.

ما هو موقف أحمد مجدى مع الزمالك؟

أبلغ أحمد مجدى مساعد البرتغالى جوزيه جوميز فى تدريب الزمالك، لاعبى الفريق الأبيض برحيله مع البرتغالى للعمل مجددا مع جوميز فى تدريب الفتح السعودى، بعدما طلب المدرب البرتغالى انضمامه إلى الجهاز المعاون له فى تدريب الفريق السعودى.

وتحدث أحمد مجدى مدرب الزمالك مع لاعبى الفريق على هامش مران اليوم بأنه يرغب فى الرحيل واستمرار العمل مع جوميز وتفضيله عن البقاء في القلعة البيضاء، لاسيما مع غموض موقفه من البقاء فى ميت عقبة بعد رحيل المدرب البرتغالي وباقي جهازه المعاون.

من هو أبرز المرشحين لتدريب الزمالك؟

أصبح اسم مؤمن سليمان مدرب الزمالك السابق، مطروحا على طاولة مسئولى القلعة البيضاء لخلافة البرتغالى جوزيه جوميز الذى تقدم بطلب للرحيل عن القلعة البيضاء وهناك محاولات لإثنائه عن القرار في الوقت الحالي.

ورشح أكثر من مسئول مؤمن سليمان لخلافة البرتغالى، خاصة أن مؤمن سليمان قاد الفريق من قبل ويستطيع أن يعبر بالفريق إلى بر الأمان والتتويج بالبطولات خاصة مع نجاحاته الأخيرة في الدورى العراقى.