شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز لـ الخليج 365: أشكر جمهور الزمالك ولا أحمل مشاعر سيئة تجاه أى شخص والان مع تفاصيل الخبر

وجه البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك الشكر لجماهير الفريق على الفترة التى قضاها مع الفريق خلال توليه القيادة الفنية.

وقال جوميز خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" بقلب مثقل ودموع تنهمر على خدي أكتب هذه الكلمات... لقد وضع الله في طريقي هذا الامتياز والشرف العظيم لخدمة هذا النادي العظيم الزمالك ولقد حالفني الحظ بلقاء هؤلاء المديرين الذين وظفوني، وبالتالي فتحوا لي أبواب مصر، وكرة القدم المصرية، وسمحوا لي بالتعرف على شعبها الاستثنائي، الذي وقعت في حبه".

أضاف:" أشعر بحب لا ينتهي للشعب المصري بشكل عام وللمشجعين المتحمسين للزمالك بشكل خاص وأنا ممتن لرئيس النادي الذي منحني هذه الفرصة، وأحمل في قلبي جميع اللاعبين الذين عملت معهم؛ كانوا وما زالوا أبطالاً ومقاتلين ومصابين، فازوا معي ببطولتين مهمتين في الأشهر العشرة الماضية.".

وأكمل:"شكرًا لكم أيها الشعب المصري على كل هذا الود، وشكر خاص جدًا لجماهير الزمالك، المحاربين الذين ساعدونا على الفوز وبدون أي مشاعر سيئة تجاه أي شخص".