شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية المستحقات وبديل جوميز.. تفاصيل الجلسة الطارئة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة طارئة في الخامسة من مساء اليوم لمناقشة مصير تدريب الفريق بعد رحيل البرتغالى جوزيه جوميز خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة الأسماء المرشحة لتولى المهمة، مع سرعة الدخول في مفاوضات خاصة أنه لا وقت في ظل استعداد الزمالك لمواجهة المصرى بالجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية.

وتشهد الجلسة الطارئة التي ستعقد في الخامسة من مساء اليوم مناقشة تسوية مستحقات جوزيه جوميز بعد الرحيل خاصة وأنه لم يحصل على راتبه منذ شهر شهرين بالإضافة إلى وجود شرط جزائى في عقده 3 أشهر، كما سيتم مناقشة طريقة جدولة مستحقاته المتأخرة، وعرضها عليه عقب الانتهاء منها.

وجمع البرتغالى جوزيه جوميز متعلقاته من نادى الزمالك، وغادر مقر النادى بميت عقبة، بعد الجلسة التي عقدها مع اللاعبين في جلسة الوداع.

وكان جوميز حضر إلى مقر النادى صباح اليوم، وعقد جلسة مع اللاعبين شكرهم خلالها على الفترة التى قضاها معهم، متمني لهم التوفيق الفترة المقبلة مع المدرب الجديد.

ورفض جوميز كل محاولات إقناعه بالتراجع عن الرحيل، حيث غادر وجمع متعلقاته مغادرا القلعة البيضاء.

