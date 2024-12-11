شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى لـ"الخليج 365": الزمالك لم يطلب التعاقد مع طارق مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى، أن مجلس الزمالك لم يتواصل معه بشأن التعاقد مع طارق مصطفى مدرب الفريق، لتولى مهمة تدريب الأبيض خلفا للبرتغالى جوميز الذى رحل عن تدريب الفريق خلال الساعات الماضية.

وقال نصار في تصريحات خاصة لليوم السابع :"لم يتواصل أي من مجلس الزمالك مع نادى البنك لتتعاقد مع طارق مصطفى مدرب الفريق".

وأضاف رئيس نادى البنك الأهلى أنه لم يصل النادى أي مفاوضات سواء ودية أو رسمية، وحال وصول أي عرض لن يتم حسم الأمور بهذا الشكل بل سيتم مناقشة الأمر مع مجلس إدارة نادى البنك.

ودخل طارق مصطفى ضمن الأسماء المرشحة لتدريب فريق الزمالك خللفا للبرتغالى جوميز، الذى رحل لتدريب الفتح السعودى، وفشلت محالات إقناعه بالبقاء فى ميت عقبة.