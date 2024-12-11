شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب الإرسال قبل خوض مرانه الأول في قطر والان مع تفاصيل الخبر

وصل فريق الأهلي ملعب الإرسال التدريبى قبل أداء المران الأول له في قطر استعدادا لخوض مباراة نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال للأندية بالعاصمة الدوحة.

ويتوجه بعد المران الجهاز الفني إلى ملعب «974» لمتابعة مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، لمعرفة الطرف الثاني الذي سيواجه الأهلي يوم 14 ديسمبر على كأس التحدي.

ويترقب الأهلي نتيجة مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكتين، لمواجهة الفائز منهما على كأس التحدي المؤهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

واستقبل وفد من السفارة المصرية في قطر بعثة الأهلي بعد وصولها إلى مطار ‏حمد الدولي، لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال، وتابع وفد السفارة مع الجهاز الإداري إنهاء كافة إجراءات الوصول والانتقال إلى فندق الإقامة، وأكدوا على بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير ‏الأجواء المناسبة للبعثة.

قائمة الأهلي المتواجدة في قطر حاليا تضم كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.



