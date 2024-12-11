شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مؤمن سليمان والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب مع مؤمن سليمان مدرب الفريق السابق، وأهلى بنى غازى الليبى الحالي لتولى القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للبرتغالى جوزيه جوميز الذى رحل عن تدريب الفريق.

علم ”الخليج 365” أن مسئولو الزمالك تواصلو مع مؤمن سليمان هاتفيا، لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، إلا أن المدرب أبلغهم أن عقده سارى مع الفريق الليبى، ولكنه يتضمن شرطا جزائيا، يتيح له الرحيل حال سداده، ما يعنى أن حال وجود رغبة أكيدة ورسمية من الزمالك للتعاقد مع مؤمن سليمان سيكون عليه تحمل تباعات مالية غضافية بخلاف راتبه الشهرى.

وتعاقد مؤمن سليمان مع الأهلى الليبى الشهر الماضى، على أن يستمر عقده معهم لمدة موسم.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الزمالك جلسة طارئة في الخامسة من مساء اليوم لبحث مصير الفريق بعد رحيل البرتغالى جوميز

وجمع البرتغالى جوزيه جوميز متعلقاته من نادى الزمالك، وغادر مقر النادى بميت عقبة، بعد الجلسة التي عقدها مع اللاعبين في جلسة الوداع.

وكان جوميز حضر إلى مقر النادى صباح اليوم، وعقد جلسة مع اللاعبين شكرهم خلالها على الفترة التى قضاها معهم، متمني لهم التوفيق الفترة المقبلة مع المدرب الجديد.

ورفض جوميز كل محاولات إقناعه بالتراجع عن الرحيل، حيث غادر وجمع متعلقاته مغادرا القلعة البيضاء.