شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد جلسة طارئة اليوم بعد رحيل جوميز والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، اجتماعا طارئا لمجلس الإدارة اليوم، لمناقشة مصير الفريق بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة في الخامسة من مساء اليوم، بحضور أعضاء المجلس، على أن تشهد الجلسة مناقشة وحسم من يقود الفريق الفترة المقبلة، في ظل المباريات الهامة للفريق.

وجمع البرتغالى جوزيه جوميز متعلقاته من نادى الزمالك، وغادر مقر النادى بميت عقبة، بعد الجلسة التي عقدها مع اللاعبين في جلسة الوداع.

وكان جوميز حضر إلى مقر النادى صباح اليوم، وعقد جلسة مع اللاعبين شكرهم خلالها على الفترة التى قضاها معهم، متمني لهم التوفيق الفترة المقبلة مع المدرب الجديد.

ورفض جوميز كل محاولات إقناعه بالتراجع عن الرحيل، حيث غادر وجمع متعلقاته مغادرا القلعة البيضاء.