شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق ينافس عمر كمال على قيادة الجبهة اليمنى فى الانتركونتينتال والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل مارسيل كولر بين الثنائي عمر كمال وأكرم توفيق، لقيادة الجبهة اليمنى لفريقه في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال والتي تقام مساء السبت المقبل على استاد 974 بالدوحة.

وشارك عمر كمال في قيادة الجبهة اليمنى في مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، فيما تواجد أكرم توفيق في منطقة وسط الملعب.



اكرم توفيق

أكرم توفيق

وغاب أكرم توفيق عن المشاركة بالجبهة اليمنى في المباريات الأخيرة، في ظل اعتماد كولر على خالد عبد الفتاح وعمر كمال في قيادة تلك الجبهة.

واستقبل وفد من السفارة المصرية في قطر بعثة الأهلي بعد وصولها أمس إلى مطار ‏حمد الدولي، لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتابع وفد السفارة مع الجهاز الإداري إنهاء كافة إجراءات الوصول والانتقال إلى فندق الإقامة، وأكدوا على بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير ‏الأجواء المناسبة للبعثة.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.

ويترقب الأهلي نتيجة مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكتين، لمواجهة الفائز منهما على كأس التحدي المؤهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.