شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محمد يوسف أمام الإسماعيلي قبل مواجهة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، مواجهة جديدة أمام الإسماعيلى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في نسختها الرابعة.

ويواجه محمد يوسف فريق الإسماعيلى اليوم مع النادى الخامس، حيث سبق أن واجه الإسماعيلى في القيادة الفنية مع سموحة وبتروجت والبنك الاهلى وطلائع الجيش.

ولعب محمد يوسف أمام الإسماعيلى 5 مواجهات قبل لقاء اليوم، حيث فاز في مباراة وخسر مثلها وتعادل في 3 مواجهات، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

ويقع الفريقان في المجموعة الرابعة التي تضم، الإسماعيلي وحرس الحدود إلى جانب، بيراميدز والاتحاد السكندري.

ويبحث حرس الحدود بقيادة محمد يوسف عن تصحيح المسار في بطولة كأس الرابطة، خاصة بعد البداية المضطربة في الدوري، حيث لم يحقق الفريق السكندري أي انتصار خلال الأربع جولات الأولى من البطولة.

وكان فريق مودرن فيوتشر توج بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما فاز سيراميكا بآخر نسختين، حيث تغلب في الأولى على المصري بالمباراة النهائية بنتيجة 4-1، بينما تغلب في النسخة الأخيرة على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.