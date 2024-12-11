شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والمصرى فى الكونفدرالية.. تضاؤل فرص لحاق ثلاثى الأبيض المصاب باللقاء والان مع تفاصيل الخبر

أدى محمد عبد الشافي و التونسي حمزة المثلوثي والسنغالي سيدي ندياي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة بالكرة تحت إشراف ماريو تومليانوفينش مدرب الأحمال بالنادي، على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك في إطار تجهيز الثلاثي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بصورة طبيعية، بعد تضاؤل فرص لحاق ثلاثى الأبيض المصاب بلقاء الزمالك أمام المصرى.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك والمصري، ضمن المجموعة الرابعة من كأس الكونفدرالية وتضم معهما إنيمبا النجيري وبلاك بولز الموزمبيقى.

ويتقاسم الفريقين المصريين، صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتى فى المركز الثالث والرابع إنيميا وبلاك بولز بنقطة واحدة لكل فريق.