شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى نصف نهائي دورى السلة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق كرة سلة الأهلى مع نظيره الزمالك السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دورى السلة رجال بالمباراة التي تقام ببرج العرب بالإسكندرية، وصعد الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على الجزيرة في مباراتى الذهاب والعودة بربع النهائي، بينما تأهل الزمالك بعد الفوز على الاتصالات في المباراتين.

ونجحت فرق كل من الأهلى والزمالك، و الاتحاد السكندرى وسبورتنج في التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على المنافسين في دور الثمانية.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة ، حيث تقام مباراة العودة بين الأهلى والزمالك يوم 16 ديسمبر الجارى.

ومن المقررأن تقام مباريات النهائى فى القاهرة، حيث يلتقى الفائز من مباراة الأهلى و الزمالك مع الفائز من مباراة الاتحاد وسبورتنج، بينما يلتقى الخاسران على المركزين الثالث والرابع.