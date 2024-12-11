شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعلنها للاعبى الزمالك: سأرحل لتدريب الفتح السعودى والان مع تفاصيل الخبر

أبلغ البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، لاعبى الفريق أنه سـ يرحل عن تدريب الفريق الأبيض، وذلك خلال جلسته معهم صباح اليوم.

وقال جوميز للاعبين خلال الجلسة: "سأرحل لتدريب الفتح السعودى"، ووجه لهم الشكر على الفترة التي قضاها معهم، متمنيا لهم التوفيق في المباريات المقبلة.

وجمع البرتغالى جوزيه جوميز متعلقاته من نادى الزمالك، وغادر مقر النادى بميت عقبة، بعد الجلسة التي عقدها مع اللاعبين في جلسة الوداع.

وكان جوميز حضر إلى مقر النادى صباح اليوم، وعقد جلسة مع اللاعبين شكرهم خلالها على الفترة التى قضاها معهم، متمني لهم التوفيق الفترة المقبلة مع المدرب الجديد.

ورفض جوميز كل محاولات إقناعه بالتراجع عن الرحيل، حيث غادر وجمع متعلقاته مغادرا القلعة البيضاء.

وشهدت جلسة جوميز مع اللاعبين وداعهم، بعد قرار الرحيل، بالإضافة إلى وداع أحمد مجدى لهم، بعد تمسك جوميز بالجهاز المعاون له في مهمته الجديدة.