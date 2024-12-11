شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والمصرى فى الكونفدرالية.. تأهيل ناصر ماهر فى الجيمانيزيوم والان مع تفاصيل الخبر

خاض ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني ناصر ماهر من إصابة بشد في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الساعات الماضية رحيل البرتغالى جوزيه جوميز عن الفريق، بعد إخطار الإدارة بقرار الرحيل بعد تلقى عرضا سعوديا.