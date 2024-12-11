شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلي يخضن تدريبات استشفائية بالسنغال والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، برنامج خاص يشمل تدريبات استشفائية، بعد التأهل إلى ربع نهائي ‏بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بالسنغال، عقب الفوز على ڤيل دو داكار السنغالي أمس‎.‎

ويحصل الأهلي على يومين راحة قبل انطلاق منافسات دور ربع النهائي يوم الجمعة المقبلة، وفضل طارق خيري، المدير الفني ‏للفريق القيام ببعض التدريبات الاستشفائية للتخلص من الإرهاق وتجنب الإصابات‎.‎

‎وتضم قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: ‏دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- ‏يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني‎.‎