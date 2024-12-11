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سيدات سلة الأهلي يخضن تدريبات استشفائية بالسنغال

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 12:52 م

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، برنامج خاص يشمل تدريبات استشفائية، بعد التأهل إلى ربع نهائي ‏بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بالسنغال، عقب الفوز على ڤيل دو داكار السنغالي أمس‎.‎

ويحصل الأهلي على يومين راحة قبل انطلاق منافسات دور ربع النهائي يوم الجمعة المقبلة، وفضل طارق خيري، المدير الفني ‏للفريق القيام ببعض التدريبات الاستشفائية للتخلص من الإرهاق وتجنب الإصابات‎.‎

‎وتضم قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: ‏دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- ‏يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني‎.‎

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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