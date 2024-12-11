شكرا لقرائتكم خبر عن صدفة وراء رحيل جوميز عن تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض قرر الرحيل عن القلعة البيضاء والموافقة على قبول عرض الفتح السعودي، على أن يقوم بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الزمالك للموافقة على فسخ العقد بالتراضي.

أكد المصدر أن رحيل جوزيه جوميز جاء بعد قرار الفتح بإنهاء التعاقد مع المدرب السويدي ينز جوستافسن والذي رحل منذ أسبوع تقريبا بسبب سوء النتائج وعدم تحقيق الانتصارات، بخلاف تلقيه عرضا مغريا من جانب النادي السعودي بقيمة 3 أضعاف ما يتقاضاه في الزمالك تقريبا.

أضاف المصدر أن البرتغالي بيدرو إيمانويل كان قريب من تدريب الفتح لكن المفاوضات لم تكتمل وتولي تدريب فريق الفيحاء ليقرر مسئولو الفتح التفاوض مع جوميز لتدريب الفريق، بعد فشل المفاوضات مع المدرب البرتغالى الذى خاض 5 تجارب سابقة فى الدورى السعودى آخرها مع الفيحاء ومن قبله الخليج، التعاون ، والنصر، لتكون الصدفة أحد أسباب رحيل جوزيه جوميز عن الزمالك والذى على ما يبدو كان ينتظر أى عرض رسمى ليحقق مراده وأن وجوده مع الزمالك كان مسألة وقت فقط بالنسبة له.

ويقع نادي الفتح في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط فقط من فوز و3 تعادلات بعد خوضه 13 مباراة أي يعتبر موقفه أصبح صعب للغاية في المنافسة على الاستمرار خاصة وأنه يحتاج للخروج من الدور الأول بتحقيق الفوز في أغلب المباريات.

جوميز يرحل عن الزمالك

وعقد جوميز جلسة مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بالأمس للاتفاق على فسخ عقده بالتراضي نظير دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي.