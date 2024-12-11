شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا فى قائمة بتروجت أمام مودرن سبورت بكأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، قائمة فريقه البترولى استعدادا لمواجهة مودرن سبورت اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، فى نسختها الرابعة.

جاءت قائمة بتروجت لمواجهة مودرن سبورت كالتالى..

حراسة المرمى: عمر صلاح، محمد خليفة

الدفاع: محمود شديد، عبد الله محمود، توفيق محمد، إسلام عبد الله، هادى رياض، أحمد بحبح، أحمد غنيم

الوسط: أحمد رضا، حامد حمدان، محمد على، رشاد المتولى، محمد إبراهيم دودو، مصطفى الجمل، زياد فرج، بدر موسى، شيمزى كيليتشى.

الهجوم: شيكودى جبريل، أحمد فاروق، إسماعيل بامبا، إيمانويل، لاكى

ويقع مودرن وبتروجت في المجموعة الرابعة التي تضم معهما، الزمالك، الجونة، وسموحة.

يسعى فريق بتروجت بقيادة السيد عيد، إلى تحقيق مفاجأة في الجولة الأولى بالفوز على مودرن سبورت في مستهل مشوار البطولة، بينما يبحث مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف، خلال مواجهة الليلة عن الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية، ترفع معنويات اللاعبين لمواصلة المشوار بالبطولة، واستعادة اللقب مجدداً.