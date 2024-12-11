شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يقود تدريب الزمالك بعد جلسة وداع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود الآن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، التدريبات الجماعية، وذلك بعد انتهاء جلسة الوداع التى عقدها مع اللاعبين، والتى قد تكون الأخيرة له مع الأبيض بعد قرار الرحيل عن تدريب الفريق.

وشهدت جلسة جوميز مع اللاعبين وداعهم، بعد قرار الرحيل، بالإضافة إلى وداع أحمد مجدى لهم، بعد تمسك جوميز بالجهاز المعاون له في مهمته الجديدة.

ويتواجد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومدربه السابق فى مقر النادى الآن بميت عقبة، بعد ساعات من قرار البرتغالى جوزيه جوميز بالرحيل عن الفريق وإخطار مجلس الإدارة بقراره قبل ساعات من مواجهة المصرى بالكونفدرالية.

وكشف مصدر بالزمالك لـ"الخليج 365" عن سبب تواجد ميدو في النادى الآن، حيث تحدث ميدو مع البرتغالى جوزيه جوميز بعد قراره بالرحيل، ووجه له الشكر على الفترة التى قضاها مع الفريق وإسعاد الجماهير البيضاء، والبطولات التي حققها مع الفريق فترة قيادته للابيض.

وأضاف المصدر أن ميدو جاء إلى النادى بناء على رغبة مجلس الإدارة، الذى طلب من ميدو التحدث مع جوميز وبذل محاولة أخرى للتحدث مع جوميز ومحاولة إقناعه بالبقاء في ظل العلاقة الطيبة بين جوميز وميدو.