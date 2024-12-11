شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان مرشح لتدريب الزمالك.. وجوميز يحسم القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح اسم مؤمن سليمان مدرب الزمالك السابق، مطروحا على طاولة مسئولى القلعة البيضاء لخلافة البرتغالى جوزيه جوميز الذى تقدم بطلب للرحيل عن القلعة البيضاء وهناك محاولات لإثنائه عن القرار في الوقت الحالي.



مؤمن سليمان

مؤمن سليمان يقترب

ورشح أكثر من مسئول مؤمن سليمان لخلافة البرتغالى، خاصة أن مؤمن سليمان قاد الفريق من قبل ويستطيع أن يعبر بالفريق إلى بر الأمان والتتويج بالبطولات خاصة مع نجاحاته الأخيرة في الدورى العراقى.

ويحسم البرتغالى جوزيه جوميز مصيره خلال الساعات القليلة المقبلة سواء بالتمسك بالرحيل أو العدول عن القرار بعد تدخل من محبى الزمالك لترضية البرتغالى.

وينتظر مسئولو الزمالك الكلمة الأخيرة لجوميز قبل الاتصال بمؤمن سليمان لقيادة الفريق خلفا له، خاصة مع ارتباط الفريق بمواجهات قوية في الفترة الحالية.