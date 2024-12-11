شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى مودعا لاعبى الزمالك: سأرحل مع جوميز والان مع تفاصيل الخبر

أبلغ أحمد مجدى مساعد البرتغالى جوزيه جوميز فى تدريب الزمالك، لاعبى الفريق الأبيض برحيله مع البرتغالى للعمل مجددا مع جوميز فى تدريب الفتح السعودى، بعدما طلب المدرب البرتغالى انضمامه إلى الجهاز المعاون له فى تدريب الفريق السعودى.

وتحدث أحمد مجدى مدرب الزمالك مع لاعبى الفريق على هامش مران اليوم بأنه يرغب فى الرحيل واستمرار العمل مع جوميز وتفضيله عن البقاء في القلعة البيضاء، لاسيما مع غموض موقفه من البقاء فى ميت عقبة بعد رحيل المدرب البرتغالي وباقي جهازه المعاون.

وكشف مصدر مقرب من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك أن المدرب لم يوقع عقود تدريب الفتح السعودى حتى الآن، رغم إبلاغه إدارة الزمالك بفسخ عقده بالتراضى وتحمل قيمة الشرط الجزائى فى عقده مع النادى.

وأوضح المصدر أن الاتفاق بين جوميز والفتح السعودى كان شفهيا فقط حتى الآن ولم يتم توقيع أى عقود، مشيرا إلى أن المدرب أنهى الاتفاق مع النادى السعودى ويتبقى فسخ عقده مع الزمالك والسفر إلى السعودية لإنهاء التعاقد على تدريب الفتح.

وعقد جوميز جلسة مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بالأمس للاتفاق على فسخ عقده بالتراضي نظير دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي البالغ رابت ثلاثة أشهر.

وحاول حسين لبيب إقناع جوميز بالاستمرار مع الفريق وعدم الرحيل في هذا التوقيت، وعدم الموافقة على عرض الفتح السعودي الذي تلقاه مؤخراً.

وتلقى جوميز عرضا من الفتح السعودي بقيمة 140 ألف دولار، فيما يحصل المدرب من الزمالك على 60 ألف دولار، ويوجد في عقد الخواجة شرط جزائي بقيمة 3 أشهر، بالإضافة لقرب انتهاء تعاقده مع الزمالك بعد نهاية الموسم الجارى.