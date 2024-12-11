شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يعقدون جلسة مع جوميز لإقناعه بالعدول عن الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

يعقد لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة الآن مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق لمحاولة إقناعه بالبقاء مع الفريق وعدم الرحيل.

وتعهد لاعبو الزمالك لجوميز بالالتزام التام، وتنفيذ التعليمات التى يطلبها منهم في الملعب والمباريات، وتلافى أي أخطاء سبق الوقوع فيها في المباريات أو التدريبات حال التراجع عن قرار الرحيل.

وتأتى محاولات لاعبى الزمالك فى ظل تمسك جوميز بالرحيل، رغم الجلسة التي عقها معه مسئولو الأبيض أمس.

وقال اللاعبون لجوميز إن الفريق لديه مباريات هامة الفترة الجارية، وتحتاج إلى وجوده معهم، خاصة أنه يعرف مستوى كل اللاعبين، وملم بكل الأمور التي تخص الفريق.

وكشف مصدر مقرب من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك أن المدرب لم يوقع عقود تدريب الفتح السعودى حتى الآن، رغم إبلاغه إدارة الزمالك بفسخ عقده بالتراضى وتحمل قيمة الشرط الجزائى فى عقده مع النادى.

وأوضح المصدر أن الاتفاق بين جوميز والفتح السعودى كان شفهيا فقط حتى الآن ولم يتم توقيع أى عقود، مشيرا إلى أن المدرب أنهى الاتفاق مع النادى السعودى ويتبقى فسخ عقده مع الزمالك والسفر إلى السعودية لإنهاء التعاقد على تدريب الفتح.