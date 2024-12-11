شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد 6 لاعبين أمام حرس الحدود اليوم فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يفقد حمد إبراهيم المدير الفنى للإسماعيلى 6 لاعبين اليوم الأربعاء أمام فريق حرس الحدود باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويغيب عن الدراويش كل من أحمد الشيخ بسبب عم الجاهزية حتى الآن بعد إصابة غضروف الركبة، وعبد الله محمد، عبد الله السعيد، عبد الرحمن كتكوت، محمد وجدى، حسن صابر.

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى..

حارس مرمى: أحمد عادل، كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: محمد نصر، عماد حمدي ،محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر.

الوسط: هشام محمد، محمد حسن، محمد بيومي، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، عمر القط، على الملواني، إبراهيم عبد العال، مروان حمدي ،نادر فرج ، إيريك تراوري.

الهجوم: خالد النبريصي، محمد زيدان.

ويتسلح الإسماعيلى بالتاريخ قبل مواجهة الحرس، حيث تعد مباراة كأس الرابطة الـ33 بين الفريقين، حيث سبق وتواجها فى 32 مباراة، نجح خلالها الإسماعيلى فى الفوز بـ11 مباراة، فى مقابل 8 انتصارات لحرس الحدود، وسجل لاعبو الدراويش 37 هدفا، واستقبلت شباكهم 30 هدفا، ويعد حسنى عبد ربه لاعب الإسماعيلى السابق هداف مباريات الفريقين برصيد 4 أهداف.