شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يعود للأهلى بعد 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي 10 أيام قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، عقب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويواصل مصطفى شوبير أداء برنامجه التأهيلي في القاهرة، بعدما تخلف عن السفر رفقة فريقه إلى قطر لخوض مباراة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، بسبب تلك الإصابة.

واستقبل وفد من السفارة المصرية فى قطر بعثة الأهلي بعد وصولها أمس إلى مطار ‏حمد الدولى، لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتابع وفد السفارة مع الجهاز الإدارى إنهاء كل إجراءات الوصول والانتقال إلى فندق الإقامة، وأكدوا على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير ‏الأجواء المناسبة للبعثة.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.

ويترقب الأهلي نتيجة مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكتين، لمواجهة الفائز منهما على كأس التحدي المؤهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.