شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يظهر فى آخر مران لـ جوميز مع الزمالك لإقناعه بالبقاء والان مع تفاصيل الخبر

يتواجد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومدربه السابق فى مقر النادى الآن بميت عقبة، بعد ساعات من قرار البرتغالى جوزيه جوميز بالرحيل عن الفريق وإخطار مجلس الإدارة بقراره قبل ساعات من مواجهة المصرى بالكونفدرالية.

وكشف مصدر بالزمالك لليوم السابع عن سبب تواجد ميدو في النادى الآن، حيث تحدث ميدو مع البرتغالى جوزيه جوميز بعد قراره بالرحيل، ووجه له الشكر على الفترة التى قضاها مع الفريق وإسعاد الجماهير البيضاء، والبطولات التي حققها مع الفريق فترة قيادته للابيض.

وأضاف المصدر أن ميدو جاء إلى النادى بناء على رغبة مجلس الإدارة، الذى طلب من ميدو التحدث مع جوميز وبذل محاولة أخرى للتحدث مع جوميز ومحاولة إقناعه بالبقاء في ظل العلاقة الطيبة بين جوميز وميدو.

ووصل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك إلى مقر النادى لقيادة التدريب الأخير للفريق قبل الرحيل عن القيادة الفنية للأبيض.

وفور وصول المدرب البرتغالى توجه إلى غرفته بالنادى، انتظارا لوصول باقى اللاعبين لعقد جلسة معهم على هامش المران، والمقرر أن يكون الأخير له مع الفريق الأبيض.

وأخطر جوميز مسئولو الزمالك بـ رغبته فى الرحيل لتلقيه عرضا من الفتح السعودى خلال الساعات الماضية، وأن التدريب اليوم هو الأخير لـ توديع اللاعبين وعقد جلسة أخيرة معهم.

وشهدت الساعات الماضية إعلان البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك، رحيله عن تدريب الفريق قبل مباراة الفريق أمام المصرى فى الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها الأحد المقبل.