شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام البرتغالى جوزيه جوميز مع الزمالك قبل الرحيل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء بعدما طلب المدرب الرحيل خلال جلسة عقدها مع مسئولى النادى.

وتعاقد نادى الزمالك مع جوزيه جوميز يوم 1 فبراير الماضى، وكان عقده مستمرا مع الفارس الأبيض حتى 30 يونيو 2025، إلا أنه قرر الرحيل قبل نهاية مدته.



أرقام جوميز مع الزمالك

ونستعرض أرقام البرتغالى جوزيه جوميز مع الزمالك قبل الرحيل..

عدد المباريات: 47 لقاء

فوز: 27 مباراة

تعادل: 9 لقاءات

هزيمة: 11 مواجهة

سجل لاعبو الزمالك: 91 هدفا

استقبلت شباكه: 64 هدفا

عدد الألقاب: لقبين "الكونفدرالية، والسوبر الأفريقي"