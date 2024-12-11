شكرا لقرائتكم خبر عن كولر وجهازه يتابعون لقاء بوتافوجو وباتشوكا بكأس إنتركونتيننتال من الملعب والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى وجهازه المعاون على التواجد فى ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، لحضور مباراة بوتافوجو البرازيلى وباتشوكا المكسيكى من الملعب بربع نهائى كأس إنتركونتيننتال، لدراسة منافس فريقه قبل مواجهة السبت المقبل في نصف نهائي البطولة القارية.

ويترقب الأهلى الفائز من مباراة بوتافوجو وباتشوكا لتحديد منافسه فى مباراة نصف النهائى يوم السبت المقبل فى قطر.

واستقبل وفد من السفارة المصرية فى قطر بعثة الأهلى بعد وصولها أمس إلى مطار ‏حمد الدولى، لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتابع وفد السفارة مع الجهاز الإداري إنهاء كل إجراءات الوصول والانتقال إلى فندق الإقامة، وأكدوا بذل كل الجهود الممكنة لتوفير ‏الأجواء المناسبة للبعثة.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.

ويترقب الأهلي نتيجة مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكتين، لمواجهة الفائز منهما على كأس التحدي المؤهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.