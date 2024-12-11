شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يكشف لـ الخليج 365 حقيقة خلافة جوميز فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية إعلان البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك، رحيله عن تدريب الفريق قبل مباراة الفريق أمام المصرى فى الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها الأحد المقبل.

وتردد اسم أكثر من مدرب لتولى المهمة خلفا لجوميز، وعلى رأسهم معتمد جمال المدير الفني السابق للفريق، خاصة أنه لا يتولى مهمة تدريب أى فريق في الوقت الحالي.

وتواصل ”الخليج 365” مع معتمد جمال والذى قال في تصريحات خاصة إنه لم يتواصل معه أحد من مجلس الزمالك في هذا الشأن، ولم يعرف عن هذا الأمر إلا من خلال وسائل الإعلام.

ويجرى مسئولو نادى الزمالك خلال الساعات الجارية مفاوضات مكثفة مع البرتغالى جوزيه جوميز لمحاولة إقناعه بالعدول عن قرار الرحيل عن تدريب الفريق، الذى أعلنه أمس وأبلغ به مجلس الإدارة.

ويسعى الزمالك لإقناع جوميز بتلبية مطالبه وعلى رأسها سداد مستحقات اللاعبين في أسرع وقت بالإضافة إلى تجديد عقده في الوقت الحالي، إلا أن الجلسة التي عقدت أمس مع المدرب لم تأتى بثمارها، على أن يتم عقد جلسة أخرى اليوم لإخطاره بتلبية طلباته التي سبق وقام بطلبها من الإدارة.