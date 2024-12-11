شكرا لقرائتكم خبر عن هل وقع جوزيه جوميز عقود تدريب الفتح السعودى؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك أن المدرب لم يوقع عقود تدريب الفتح السعودى حتى الآن، رغم إبلاغه إدارة الزمالك بفسخ عقده بالتراضى وتحمل قيمة الشرط الجزائى فى عقده مع النادى.

وأوضح المصدر أن الاتفاق بين جوميز والفتح السعودى كان شفهيا فقط حتى الآن ولم يتم توقيع أى عقود، مشيرا إلى أن المدرب أنهى الاتفاق مع النادى السعودى ويتبقى فسخ عقده مع الزمالك والسفر إلى السعودية لإنهاء التعاقد على تدريب الفتح.

وعقد جوميز جلسة مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بالأمس للاتفاق على فسخ عقده بالتراضي نظير دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي البالغ رابت ثلاثة أشهر.

وحاول حسين لبيب إقناع جوميز بالاستمرار مع الفريق وعدم الرحيل في هذا التوقيت، وعدم الموافقة على عرض الفتح السعودي الذي تلقاه مؤخراً.

وتلقى جوميز عرضا من الفتح السعودي بقيمة 140 ألف دولار، فيما يحصل المدرب من الزمالك على 60 ألف دولار، ويوجد في عقد الخواجة شرط جزائي بقيمة 3 أشهر، بالإضافة لقرب انتهاء تعاقده مع الزمالك بعد نهاية الموسم الجارى.