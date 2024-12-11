أن بي ايه: باكس ونيكس وثاندر أول المتأهلين إلى نصف نهائي الكأس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : بات ميلووكي باكس وأوكلاهوما سيتي ثاندر أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس أن بي ايه، بفوز الأول على ضيفه أورلاندو ماجيك 114 109، والثاني على ضيفه دالاس مافريكس 118 104 الثلاثاء ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويلتقي نيويورك نيكس مع أتلانتا هوكس، وهيوستن روكتس مع غولدن ستايت ووريرز الأربعاء لحجز البطاقتين الأخيرتين للدور نصف النهائي المقرر السبت في لاس فيغاس ضمن النسخة الثانية من المسابقة التي تحتسب مبارياتها أيضا ضمن نتائج الموسم المنتظم، والمقررة مباراتها النهائية الثلاثاء المقبل.

في المباراة الاولى، يدين باكس بفوزه الى عملاقه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيله 37 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف داميان ليلارد 28 نقطة بينها 15 في الربع الأخير مع تسع تمريرات حاسمة.

وعانى باكس أمام أورلاندو رغم غياب نجمي الأخير باولو بانشيرو والألماني فرانتس فاغنر بسبب الإصابة.

وضرب أورلاندو بقوة في بداية المباراة وحسم ربعها الأول بفارق ثماني نقاط (33 25)، لكن باكس رد في الثاني بفارق تسع نقاط (35 26) منهيا الشوط الاول في صالحه بفارق نقطة واحدة (60 59).

وواصل ميلووكي تفوقه في الربع الثالث وكسبه بفارق سبع نقاط (20 13)، قبل أن ينتفض الضيوف في الربع الاخير ويكسبوه 37 34 دون قلب الطاولة على أصحاب الأرض.

وسجل ليلارد سلة ووضع باكس في المقدمة 108 107 قبل 32.6 ثانية من نهاية المباراة، وبعد أن أهدر لاعب أورلاندو جايلن ساغس رمية ثلاثية، سجل ليلارد رميتين حرتين موسعا تقدم باكس إلى ثلاث نقاط قبل 9.1 ثوان من نهاية المباراة.

وأضاف كل من أنتيتوكونمبو وليلارد رميتين حرتين في الثواني الأخيرة وأمَّنا الفوز الصعب لفريقهما الذي سينتظر الفائز من مواجهة نيكس مع هوكس.

وكان ساغس أفضل مسجل في صفوف أورلاندو برصيد 32 نقطة وهي أعلى غلة في مسيرته الاحترافية، مع تسع متابعات.

وفي أوكلاهوما سيتي، حول الكندي شاي غلجيوس ألكسندر وثاندر المباراة المرتقبة بين اثنين من أكثر فرق الدوري حماسا إلى فوز ساحق على دالاس مافريكس 118 104.

وحقق ثاندر فوزه الرابع تواليا والتاسع عشر هذا الموسم معززا صدارته للمنطقة الغربية واضعا حدا لسلسلة من سبعة انتصارات متتالية لمافريكس الذي مني بخسارته التاسعة في 25 مباراة هذا الموسم.

وسجل غلجيوس ألكسندر 39 نقطة مع ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة، وأضاف جايلن وليامس 18 نقطة وسبع متابعات وأربع تمريرات حاسمة، وإيزياه هارتنشتاين 10 نقاط مع 13 متابعة.

ونجح لاعبو ثاندر في تسجيل 20 من أصل 50 محاولة ثلاثية، وقادوا فريقهم الى الفو الثامن في مبارياته التسع الأخير بانتظار الفائز من مواجهة روكتس وووريرز.