شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لرجال الاسكواش يهزم كندا 2-0 ويتأهل لربع نهائى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تأهل منتخب رجال الاسكواش بقيادة هشام العطار مدرب المنتخب، إلى الدور ربع النهائى ببطولة العالم للاسكواش المقامة حالياً فى هونج كونج خلال الفترة بين 9 إلى 15 ديسمبر الجارى.

وفاز المنتخب الوطنى فى دور الـ16 على كندا بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط:

فوز مصطفى عسل على ديفيد بيلاجوين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-7, 8-11, 11-5 .

فوز كريم عبد الجواد على كونور ترك بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-8, 11-5.

ولم يلعب الشوط الثالث والذي كان من المقرر أن يجمع مازن هشام وصلاح الدين الترجمان لاعب كندا، باعتبار نتيجته تحصيل حاصل.

يذكر أن الاتحاد الدولى للاسكواش، كان قرر إعفاء 4 منتخبات من منافسات دور الـ16 بمنافسات السيدات فى بطولة العالم المقامة حالياً بهونج كونج خلال الفترة بين 9 إلى 15 ديسمبر الجارى، من بينهم المنتخب الوطنى الأول للسيدات حامل اللقب.

بذلك تأهل المنتخب الوطنى الأول لسيدات الاسكواش، إلى الدور ربع النهائى مباشرة رفقة منتخبات، بلجيكا، إنجلترا وأمريكا.

وتحمل مصر، حاليا، لقبي الرجال والسيدات ببطولة العالم، حيث فازت نور الشربينى ونوران جوهر وهانيا الحمامى ونور الطيب بلقب السيدات فى ديسمبر 2022، بينما فاز على فرج ومصطفى عسل ومازن هشام ويوسف سليمان بلقب الرجال فى نيوزيلندا العام الماضى.