شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز للزمالك فى جلسة الرحيل: لا أشعر بالراحة ورحيلى ليس بسبب العروض فقط والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية عقد جلسة بين مسئولي الزمالك والبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لمحاولة إقناعه بالبقاء وعدم الرحيل بعد قيامه بإخطار مسئولي النادى قرار رحيله.

حضر الجلسة كل من حسين لبيب رئيس النادى، حسام المندوه أمين الصندوق بالإضافة إلى هانى برزى عضو مجلس إدارة النادى.

وعلم الخليج 365 كواليس ما دار في الجلسة التي شهدت محاولات مكثفة من مسئولي الزمالك مع المدرب، حيث قال جوميز خلال الجلسة إنه لا يشعر بالراحة، وقرار رحيله ليس بسبب العروض فقط، بل لعدة أسباب أخرى، على رأسها طلباته التي سبق وطلبها من المجلس.

وأضاف جوميز أنه طلب التعاقد مع أوفى إيجاريا أكثر من مرة ولكن لم يتم إنهاء الأمر مع اللاعب بشكل فورى، في الوقت الذى يتم فيه ضم صفقات غير مقتنع ببعضها، وكذلك عدم سداد مستحقات اللاعبين ومستحقاته أيضا.

ومن بين أسباب رحيل جوميز التى أخطر بها مسئولو الأبيض أنه لا يعرف شكل الفريق الفترة المقبلة، من حيث من يبقى من اللاعبين ومن يرحل في ظل غموض موقف الإدارة من التجديد للاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم، وبالتالي لن تكون لديه خطة واضحة لخوض مباريات الكونفدرالية و الدورى أيضا.

وأنهى جوميز جلسته مع الإدارة بالتأكيد علي أنه لم يوقع على عقود تدريب الفتح حتى الآن لكنه قرر الرحيل.

وتم إنهاء الجلسة في ظل تأخر الوقت، حيث انتهت الجلسة في الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن يتم استكمال الجلسة اليوم لتحديد الموقف النهائي، ومحاولة إقناعه بالبقاء.