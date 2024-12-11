شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان أول مران للأهلى فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه الأول فى قطر فى الثالثة عصر اليوم، بتوقيت قطر على ملعب الإرسال بالعاصمة الدوحة، استعدادًا لمباراة كأس التحدى المقرر إقامتها يوم 14 ديسمبر الجارى على ملعب 974.

واستقبل وفد من السفارة المصرية فى قطر بعثة الأهلى بعد وصولها أمس إلى مطار ‏حمد الدولى، لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتابع وفد السفارة مع الجهاز الإدارى إنهاء كل إجراءات الوصول والانتقال إلى فندق الإقامة، وأكدوا على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير ‏الأجواء المناسبة للبعثة.

وتضم قائمة اللاعبين المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.

ويترقب الأهلي نتيجة مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكتين، لمواجهة الفائز منهما على كأس التحدي المؤهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.