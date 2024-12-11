شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يصل الزمالك لقيادة التدريب الأخير فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

وصل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك إلى مقر النادى لقيادة التدريب الأخير للفريق قبل الرحيل عن القيادة الفنية للأبيض.

وفور وصول المدرب البرتغالى توجه إلى غرفته بالنادى، انتظارا لوصول باقى اللاعبين لعقد جلسة معهم على هامش المران، والمقرر أن يكون الأخير له مع الفريق الأبيض.

وأخطر جوميز مسئولو الزمالك بـ رغبته فى الرحيل لتلقيه عرضا من الفتح السعودى خلال الساعات الماضية، وأن التدريب اليوم هو الأخير لـ توديع اللاعبين وعقد جلسة أخيرة معهم.

وشهدت الساعات الماضية إعلان البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك، رحيله عن تدريب الفريق قبل مباراة الفريق أمام المصرى فى الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها الأحد المقبل.

وتردد اسم أكثر من مدرب لتولى المهمة خلفا لجوميز، وعلى رأسها معتمد جمال المدير الفنى السابق للفريق، خاصة وأنه لا يتولى مهمة تدريب أى فريق فى الوقت الحالى.

ويخوض مسئولو نادى الزمالك خلال الساعات الجارية مفاوضات مكثفة مع البرتغالى جوزيه جوميز لمحاولة إقناعه بالعدول عن قرار الرحيل عن تدريب الفريق، الذى أعلنه أمس وأبلغ به مجلس الإدارة.

ويسعى الزمالك لإقناع جوميز بتلبية مطالبه وعلى رأسها سداد مستحقات اللاعبين في أسرع وقت بالإضافة إلى تجديد عقده في الوقت الحالي، إلا أن الجلسة التي عقدت أمس مع المدرب لم تأتى بثمارها، على أن يتم عقد جلسة أخرى اليوم لإخطاره بتلبية طلباته التي سبق وقام بطلبها من الإدارة.

ويعقد جوميز جلسة مع لاعبى الفريق، على هامش التدريبات الجماعية، التى تقام بعد قليل بملعب النادى بميت عقبة، لتوديعهم قبل الرحيل عن تدريب الفريق.

ومن المقرر أن يشهد التدريب اليوم وداع جوميز للاعبى الزمالك بعد قراره الرحيل عن تدريب الأبيض، وتمسكه بقراره وفقا للجلسة التي عقدها مع مجلس إدارة الزمالك خلال الساعات الماضية.