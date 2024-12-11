الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للمصري بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها الاحد المقبل 12 ديسمبر.

يعود الزمالك للتدريبات بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون بقرار من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى عقب العودة من نيجيريا بعد مواجهة انيمبا النيجيرى بثاني جولات دور المجموعات والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ، لخوض منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالكونفدرالية أمام المصري البورسعيدى ، بعدما أغلق صفحة مباراة إنيمبا النيجيري بالجولة الثانية والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق على ملعب جودسويل أكبابيو.