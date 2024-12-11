شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة الزمالك الأخيرة للإبقاء على جوميز.. سداد المستحقات وتجديد العقد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض مسئولو نادى الزمالك، خلال الساعات الجارية، مفاوضات مكثفة مع البرتغالى جوزيه جوميز لمحاولة إقناعه بالعدول عن قرار الرحيل عن تدريب الفريق، الذى أعلنه أمس وأبلغ به مجلس الإدارة.

ويسعى الزمالك لإقناع جوميز بتلبية مطالبه وعلى رأسها سداد مستحقاته ومستحقات اللاعبين فى أسرع وقت، بالإضافة إلى تجديد عقده فى الوقت الحالى، إلا أن الجلسة التى عقدت أمس مع المدرب لم تأتى بثمارها، على أن يتم عقد جلسة أخرى اليوم لإخطاره بتلبية طلباته التى سبق وقام بطلبها من الإدارة.

جوميز يودع لاعبى الزمالك

ويعقد جوميز جلسة مع لاعبى الفريق، على هامش التدريبات الجماعية، التى تقام بعد قليل بملعب النادى بميت عقبة، لتوديعهم قبل الرحيل عن تدريب الفريق.

ومن المقرر أن يشهد التدريب اليوم وداع جوميز للاعبى الزمالك بعد قراره الرحيل عن تدريب الأبيض، وتمسكه بقراره وفقا للجلسة التى عقدها مع مجلس إدارة الزمالك خلال الساعات الماضية.